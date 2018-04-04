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Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı

Ünlü inşaat firmasının eski yöneticileri gözaltına alındı

Necati Şaşmaz'ın kardeşi Raci Şaşmaz, Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinde binlerce aileyi mağdur ettiğini öne sürdüğü üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Selimoğlu İnşaat'ın yöneticileri gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 10:09 - Güncelleme: 04-04-2018 10:09

KADIKÖY Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini yaşanan mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu şirketin eski ortakları olan üst düzey yöneticileri hakkında savcılığa başvurdu.

Başvuru üzerine nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz kardeşi Necati Şaşmaz ile 2014 yılında yollarını ayırıp Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini yapmaya başlamış ve Pana Yapı ile inşaat sektörüne girmişti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 6 YIL ÖNCE BAŞLADI: Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm 6 yıl önce başladı. Raci Şaşmaz’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe’de kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. İnşaatların durması sonucu yaklaşık bin aile mağdur oldu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

RACİ ŞAŞMAZ ŞİKAYET ETTİ

Bütün bunlar yaşanırken Raci Şaşmaz’dan yeni bir hamle geldi. Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu, üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticilerini dolandırıcılıkla suçlayarak savcılığa başvurdu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır.” denildi.

Raci Şaşmaz kardeşi Necati Şaşmaz ile Kurtlar Vadisi'nde yollarını ayırmış ve ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini yapmaya başlamıştı. İki kardeşin ayrılığı kavgalı olurken Eşkiya dizisi benzer kopsepti ve içeriği ile Kurtlar Vadisi'nin bitişine sebep oldu. 

RANT PEŞİNDELER

“Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır” diyen Raci Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe’de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum.”

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Raci Şaşmaz’ın başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Polis, Selimoğlu İnşaat’ın eski üst düzey yöneticileri ve dolandırıcılık olayına karıştıkları iddia edilen kişilerin adreslerini bastı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranırken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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