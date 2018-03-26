Ünlü hava durumu sunucusundan şok itiraf: Sokağa çıkmaya korkuyorum

Dünyaca ünlü hava durumu spikeri Sol Perez, kadına şiddetin ne denli büyük boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Yerel basına konuşan Sol Perez, ünlü olmasının kendisini farklı hissettirmediğini söylerken, “İş yerinde sık sık tacize uğradım. Öyle ki bir adam sürekli beni çekimlerden sonra taciz ediyordu. Bu sebeple işi bırakmak zorunda kaldım” dedi.

24 yaşındaki Perez, “Kamuya açık yerlerde dolaşmaktan çekiniyorum. Hatta bazen sokağa çıkmaya bile korkuyorum. Trende bir adam bana cinsel organını bile gösterdi. Bir kere arkadaşlarımla sokakta yürürken, adamın biri beni elle taciz etti, çığlık atınca koşarak uzaklaştı” dedi. Perez, “Bir adamı polise şikayet ettiğimde başka biri geldi ve ona ‘Ama buna baksana nasıl giyinmiş’ dedi. Maalesef böyle durumlara alıştım artık. Hiçbir kadın böyle tacize uğramayı istemez” dedi.