Ünlü hamburger zincirinde kavga! Fena birbirlerine girdiler

Geçtiğimiz cumartesi gecesi Güney Londra Camberwell'deki Butterfly Walk Alışveriş Merkezi'ndeki McDonalds şubesinde gerçekleşti. Restoran çalışanının müşteriyi tokatladığı anlar bir başka müşteri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KENDİ SİPARİŞİNİ HAZIRLAMAK İSTEDİ Siparişinin geç gelmesinden şikayet eden müşteri, tezgahın arkasına geçerek yiyecekleri kendi almaya karar verdi. Bunun üzerine restoran çalışanı ile tartışmaya başlayan kadın dışarı çıkmasını isteyen kadına sert çıkışınca gerilim yükseldi.

RESTORANDAN ATILDI Restoran çalışanının tokatıyla sarsılan kadın güvenlik görevlisinin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı. Birbirlerine hakaretler savuran iki kadının görüntüleri cep telefonu ile kaydedilirken Mc Donald's firması konuyu derinlemesine araştırdıklarını açıkladı.