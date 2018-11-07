Ünlü halı markası Avşar Halı da konkordato ilan etti

2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanan Avşar Halı, yapılan haberlere göre konkordato başvurusunda bulundu. Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.

1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu. Avşar Halı, başta ABD olmak üzere 20'den fazla ülkeye yapılan ihracata öncülük etmiş ve 2005 yılında ABD'nin halı merkezi olan Atlanta'da düzenlenen Atlanta Market Magnificent Carpet Awards yarışmasında makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.



Avşar Halı, Gaziantep'ten ilk halı ihracatını Almanya ve Japonya'ya yaparak gerçekleştirdi ve 1994 yılında halı ihracatında Türkiye çapında bronz madalya kazandı.

AVŞAR HALI SAHİBİ KİMDİR?

1974 yılında, Muhammed Öğücü tarafından Avşar Halıcılık İmalat ve Pazarlama olarak kurulan ancak 2002 yılından itibaren ikinci markaları olan Sırma halı ismiyle anılan Sırma Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret, gerek vizyonu gerekse tasarımdaki yüksek kalitesi ve uyguladığı yenilikleriyle, yurtdışı pazarında adını duyurdu.



Avşar Halı'nın çalıştığı şirketler...



Tarabya Otel/İstanbul

Ritz Carlton/İstanbul

Dedeman Otel/Gaziantep

Polat Renaissance/İstanbul

Hilton/Bükreş

Hilton/Sofya

Shangri-La Bosphorus/İstanbul

Kervansaray Otel/İstanbul

OFİSLER

Mercedes Benz/İstanbul

Türk Henkel/İstanbul

Net Holding/İstanbul

Sabancı Center/İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi/İstanbul

Warner Bros/İstanbul