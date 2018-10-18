Ünlü Gurme Vedat Milor’dan dolandırıcılık uyarısı

Adının kullanıldığını belirten Gurme Vedat Milor, restoran sahiplerini uyardı. Bu durumun canını sıktığını söyleyen Milor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Benim hiçbir zaman hiçbir lokanta ile maddi bir ilişkim olmadı. Para vermişseniz dolandırılmışsınız. Bu olayın üzerine gideceğim. Lütfen beni bilgilendirin."