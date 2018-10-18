Ünlü gelin adayı Sinem Umaş: Polis kolumdan tutup sürükledi

İstanbul Fulya’da geçen pazar akşamı tiyatrocu Sinem Umaş (34) köpeğini gezdirmek için sokağa çıktı. Bir saat sonra da eve dönmeye karar verdi. Evine yakın bir TEKEL bayiinden bira alan genç kadın yoluna devam ederken, yanında bir polis aracı durdu. Kendisini durduran polisler tarafından darp edildiğini öne süren Sinem Umaş, Milliyet'e konuştu.

''KOLUMDAN ÇEKTİ SÜRÜKLEDİ'': "Saat 24.00 gibi köpeğimle evime dönüyordum. Elimde siyah poşet içinde bira vardı. Yanıma bir polis aracı yaklaştı ve araçtan bir polis inip elimdeki bira poşetini aldı. Bana da, ‘Gelin karakola gidiyoruz, imza atacaksınız’ dedi. Ne imzası olduğunu sorduğumda, ‘Sizlik bir durum yok, TEKEL bayiinin 22.00’den sonra içki satması yasak’ dedi ve araca binmemi istedi. Bu durumda imza atılıp atılmayacağını sormak için aradığım avukatım, böyle bir zorunluluğun olmadığını aktardı. Avukatımın dediğini iletince polisler sinirlendi. Aracın içindeki polisin ‘Tak kelepçeyi’ demesi üzerine dışarıdaki polis, beni tutup kolumdan çekti ve direnmem üzerine yerde sürükledi. Olaya bir çok kişi şahit oldu.

''BENİM ÜZERİMDE EGO SAVAŞI YAPTILAR'': Benim üzerimde bayağı ego savaşı yaptılar. Beni yerde sürükleyen polis, ‘Bugün karakola gelip kalacaksın, seni karakola çektirmezsem...’ diye bağırdı. Sonra başka bir polis yanıma gelip, ‘Tamam hanımefendi, eve gidebilirsiniz’ dedi. Ben de polislere eve falan gitmeyeceğimi söyledim. Çünkü o sırada dakikalarca yerde sürüklendiğim için ayağım kanıyordu. Gidip şikayetçi olacağımı söyledim.”