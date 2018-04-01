Ünlü gazeteci itiraf etti stüdyo dondu kaldı 'Cinsel tacize uğradım'

'Televizyon dünyasında tacize uğramadım diyemiyorum. Ben cinsel tacize uğradım. Bir dönem bununla ilgili tedavi de gördüm. Bir süre kendine anlatamıyorsun bu durumu. Acaba böyle bir şeyi ben mi yarattım diyorsun. Yakın arkadaşlarınla bile paylaşamıyorsun çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Bu yaşta yaşadım ben bu olayı. Bir dönem çalıştığım insanlardan bir tanesiydi ve inanamadım. Beni sıkıştırmaya çalıştı. Elimde çay bardağı vardı. "Bir daha denerseniz bu çay bardağını kafanıza geçiririm" dedim. O gün canlı yayına çıkmadım ve o insanla bir daha hiç karşılaşmadım. Gerekli yerler gerekli şeyleri yaptılar.'

