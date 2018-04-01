Ünlü gazeteci itiraf etti stüdyo dondu kaldı 'Cinsel tacize uğradım'

Her cumartesi Kanal D ekranlarında here cumartesi Şule Zeybek'in sunumuyla yayınlanan Vitrindekiler programı, bu hafta herkesi şoke etti. Ünlü gazetecinin 'Cinsel tacize uğradım' itirafıyla herkes dondu kaldı.

Ünlü gazeteci itiraf etti stüdyo dondu kaldı 'Cinsel tacize uğradım'

Şule Zeybek'in Kanal D ekranlarında sunduğu Vitrindekiler programı, ilgi çekmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gün yayınlanan yeni Vitrindekiler bölümünde, ünlü gazetecinin cinsel taciz itirafi herkesi şoke etti.

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Ünlü gazeteci itiraf etti stüdyo dondu kaldı 'Cinsel tacize uğradım'

Kanal D'de yayınlanan Şule ile Vitrindekiler'in bu haftaki konuğu gazeteci Ceren Akdağ ile 'Yemekteyiz' adlı programın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Eğlenceli sohbetlerin yaşandığı programda gazeteci Ceren Akdağ'ın itirafı başta programın sunucusu Şule Zeybek olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi.

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Ünlü gazeteci itiraf etti stüdyo dondu kaldı 'Cinsel tacize uğradım'

'Televizyon dünyasında tacize uğramadım diyemiyorum. Ben cinsel tacize uğradım. Bir dönem bununla ilgili tedavi de gördüm. Bir süre kendine anlatamıyorsun bu durumu. Acaba böyle bir şeyi ben mi yarattım diyorsun. Yakın arkadaşlarınla bile paylaşamıyorsun çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Bu yaşta yaşadım ben bu olayı. Bir dönem çalıştığım insanlardan bir tanesiydi ve inanamadım. Beni sıkıştırmaya çalıştı. Elimde çay bardağı vardı. "Bir daha denerseniz bu çay bardağını kafanıza geçiririm" dedim. O gün canlı yayına çıkmadım ve o insanla bir daha hiç karşılaşmadım. Gerekli yerler gerekli şeyleri yaptılar.'

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Ünlü gazeteci itiraf etti stüdyo dondu kaldı 'Cinsel tacize uğradım'

CEREN AKDAĞ KİMDİR? Ceren Akdağ, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra medya dünyasında ilk çalışmalarına 2000 yılında ATV'de başladı.

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