Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı

Wanda Nara kimdir?: Futbol dünyasının en popüler kadın figürlerinden biri olan menajer Wanda Nara, bir dönem Barcelona forması da giymiş olan Maxi Lopez'in eşiydi. Maxi Lopez Sampdoria forması giyerken kocasının takım arkadaşı Mauro İcardi ile aşk yaşamaya başlayan Nara, Maxi Lopez'i aldatmış ve daha sonra da İcardi ile evlenmişti. İcardi Sampdoria'nın ardından İnter'e transfer olurken dünyanın sayısı golcülerinden biri haline geldi ama Nara'nın bu kez de İcardi'yi İnter'den takım arkadaşı Marcelo Brozovic ile aldattığı iddia ediliyor!

