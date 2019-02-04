Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı

İtalya Ligi'nde Inter forması giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor paylaşımları binlerce beğeni alıyor

Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı

Inter'de forma giyen Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Wanda'nın paylaşımları ise binlerce beğeni alıyor.

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Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan Nara, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 32 yaşındaki Nara'nın, 5 çocuğu bulunuyor.

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Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı

Wanda Nara kimdir?: Futbol dünyasının en popüler kadın figürlerinden biri olan menajer Wanda Nara, bir dönem Barcelona forması da giymiş olan Maxi Lopez'in eşiydi. Maxi Lopez Sampdoria forması giyerken kocasının takım arkadaşı Mauro İcardi ile aşk yaşamaya başlayan Nara, Maxi Lopez'i aldatmış ve daha sonra da İcardi ile evlenmişti. İcardi Sampdoria'nın ardından İnter'e transfer olurken dünyanın sayısı golcülerinden biri haline geldi ama Nara'nın bu kez de İcardi'yi İnter'den takım arkadaşı Marcelo Brozovic ile aldattığı iddia ediliyor!

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Ünlü futbolcunun eşi ve menajeri Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı

WANDA NARA İCARDİ'Yİ ALDATTI MI?: İtalyan basınından Corriere Dello Sport'un haberine göre Mauro İcardi, eşi Wanda Nara'yı İnstagram'tan takip etmeyi bıraktı ve ikili arasında sorunlar olduğu yazılıyor. Bunun üzerine Wanda Nara'nın da, Wanda İcardi olan ismini kızlık soyadı ile değiştirerek 'Wanda Nara' yaptığı yazılıyor.

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