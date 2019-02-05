Ünlü futbolcunun eşi Irina Morozyuk, Rize'ye hayran kaldı

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize şehrinin çok sevdiğini sosyal medya paylaşımıyla belli etti.
Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize şehrinin çok sevdiğini sosyal medya paylaşımlarıyla belli etti.
"NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU HAYAL EDEBİLİYORUM": Irina Morozyuk paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu.
Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.
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