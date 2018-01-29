Ünlü dergiden photoshop skandalı

Yayınlanıp piyasaya çıkmadan önce gözden kaçan bu hatada Oprah Winfrey, üç tane eli varmış gibi, Reese Witherspoon da üç tane bacağı varmış gibi görünüyor.

Vanity Fair dergisi geleneksel Hollywood özel sayısı hazırladı. 24'üncü kez hazırlanan bu özel sayı için de hepsi de son dönemlerde Altın Küre başta olmak üzere birçok ödüle değer görülen bazıları Oscar'a aday gösterilen ünlüler ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'in objektifinin karşısına geçti. Twitter

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Ancak 64 TV yıldızı Oprah Winfrey'in, Reese Witherspoon ve Tom Hanks ile birlikte yer aldığı bir pozdaki hata, kimsenin gözünden kaçmadı. Witherspoon'un Winfrey'in dizinde oturduğu pozda, ünlü TV yıldızının üç tane eli olduğu görülüyor. Üstelik bu hata dergi yayınlanmadan önce gözden kaçtı. Durum ortaya çıkınca da sosyal medyada hem eleştiri hem de espri konusu oldu. Twitter

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Bir başka pozda ise 41 yaşındaki Reese Witherspoon, sanki üç tane bacağı varmış gibi görünüyor. Reese Witherspoon ile Oprah Winfrey de konuyla ilgili sosyal medyada esprili yorumlar paylaştı. Reese Witherspoon, Twitter sayfasında "Evet... Sanırım herkes artık biliyor. Benim üç tane bacağım var. Umarım beni olduğum gibi kabul edebilirsiniz" mesajını yazdı. Winfrey de "Evet senin üçüncü bacağını kabul ediyorum. Senin de benim üçüncü elim olduğunu biliyorsun" diye yazdı. Twitter

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