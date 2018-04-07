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Ünlü çiftten kötü haber! 28 yıllık aşk bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 28 yıllık aşk bitti

Kıyam, Kurtlar Vadisi Pusu ve Karadayı gibi bir çok dizide rol alan oyuncu Atsız Karaduman, meslektaşı olan 28 yıllık hayat arkadaşı Sema Karaduman’dan anlaşmalı olarak boşandı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 11:43 - Güncelleme: 07-04-2018 11:43

Birbirlerinden herhangi bir nafaka ya da tazminat talebinde bulunmayan çift, Beşiktaş’taki evlerinin hissesini ikiye böldü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasını Sema Karaduman açtı. Sema Karaduman mahkemeye sunduğu dilekçede, 28 yıl önce evlendiği Atsız Karaduman’la çocukları bulunmadığını, aralarındaki kişisel farklılıklar ve geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiklerini anlattı. İkilinin aralarında yaptıkları protokole göre, Atsız Karaduman’a ait otomobil oyuncuya kaldı. Bodrum Gökçebel Köyü’ndeki dubleks daire ise Sema Karaduman’ın oldu. İkili oturdukları Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’ndeki daireyi ise yarı yarıya bölüştü.  Ev ve ziynet eşyaları dahil nakdi birikimlerini ve şahsi banka hesapları konusunda da anlaşan çift, birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebinde de bulunmadı.



TEK CELSEDE BİTTİ: Davanın karar duruşmasına Sema Karaduman ile Atsız Karaduman avukatları ile birlikte katıldı. Sema Karaduman mahkemede söz alarak, “Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Bu nedenle ayrı yaşamaktayız. Mahkemenin barışma girişiminin bir faydası olmayacaktır. Evliliğin mali sonuçları konusunda anlaştık. Birbirimizden nafaka ve tazminat talebimiz yoktur. Boşanmamıza karar verilsin” dedi. Davalı Atsız Karaduman da, “Açılan davayı kabul ediyorum” dedi. Çiftin boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmış olduklarını ve evliliğin bir yıldan fazla sürdüğünü, tarafların boşanma isteklerini açıkça beyan ettiklerini belirten mahkeme, boşanma protokolü doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.
 

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