Ünlü çift kimselere aldırmadı çok fena yakalandı plajın orta yerinde...

Olaylı başlayan aşkları tam gaz devam eden oyuncu Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez bu kadar samimi bir şekilde görüntülendi. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü çiftin plaj halleri kameralara böyle yansırken, Tuba Büyüksütün'ün Umut Evirgen'e tavrı gözlerden kaçmadı.