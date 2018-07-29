Ünlü çift kimselere aldırmadı çok fena yakalandı plajın orta yerinde...

Olaylı başlayan aşkları tam gaz devam eden oyuncu Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez bu kadar samimi bir şekilde görüntülendi. Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü çiftin plaj halleri kameralara böyle yansırken, Tuba Büyüksütün'ün Umut Evirgen'e tavrı gözlerden kaçmadı.
Tuğba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen Bodrum tatilinde ilk kez görüntülendi. Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın özel haberine göre kısa süre önce aralarının açık olduğu ve tatillerini ayrı geçirdikleri yönündeki haberlerin ardından birlikte görüntülenen Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.
Gittikleri mekanda iskeleye beraber inen ve ayrı şenzloglarda güneşlenen ikili kısa süre sonra bir araya geldi.
Umut Evirgen yanında yatan sevgilisine arkadan sarılarak öpücüklere boğdu.
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