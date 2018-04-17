Ünlü çift dehşeti yaşamıştı: Gözyaşlarına boğuldu!

MUĞLA Marmaris’in turistik Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın ’Cango’ ve ’Pamuk’ adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu Kaan Ünveren, geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ünveren, 22 Kasım 2017’de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Kaan Ünveren’i serbest bıraktı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturmada, bulunan tavuk eti parçaları, Kaan Ünveren’in evinde, poşet içindeki toz madde ile telef olan köpeklerin organları, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü ile Jandarma Genel Merkezi Kriminoloji Laboratuvarında incelendi. İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, ’metomilin’ adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi. Ayrıca tanıklar, sanığın köpeklerden nefret ettiğini sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti.