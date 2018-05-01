Ünlü çift barıştı sokak ortasında öpüştüler!

Mart ayında yoğun iş tempoları nedeniyle iki yıllık ilişkilerini sonlandıran ünlü model Gigi Hadid ve müzisyen Zayn Malik, New York sokaklarında birlikte görüntülendi. Sık sık öpüşen ve el ele tutuşan çiftin barıştığı anlaşıldı. Diğer taraftan, rahat tavırlarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Hadid ile 25 yaşındaki Malik çifti, yolda yürürken gördükleri bir evsizle sohbet ederek ona yardımda bulundu.
Hadid ile Malik, 2016 yılının ocak ayında müzisyenin “Pillowtalk” isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı. Yaklaşık 28 aydır birilikte olan ikili, medya tarafından örnek çift olarak gösterilerek, birçok moda dergisinin kapağını birlikte süsledi. İşte çiftin New York sokaklarında el ele göz göze yürüdükleri o anlar...
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