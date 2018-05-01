Ünlü çift barıştı sokak ortasında öpüştüler!

Geçen mart ayının ortasında ayrılık kararı aldığı açıklayan Victoria’s Secret meleği Gidi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik, New York sokaklarında el ele görüntülendi ve kimselere aldırış etmeden öpüştüler.

Ünlü çift barıştı sokak ortasında öpüştüler!

Mart ayında yoğun iş tempoları nedeniyle iki yıllık ilişkilerini sonlandıran ünlü model Gigi Hadid ve müzisyen Zayn Malik, New York sokaklarında birlikte görüntülendi. Sık sık öpüşen ve el ele tutuşan çiftin barıştığı anlaşıldı. Diğer taraftan, rahat tavırlarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Hadid ile 25 yaşındaki Malik çifti, yolda yürürken gördükleri bir evsizle sohbet ederek ona yardımda bulundu.

111
Ünlü çift barıştı sokak ortasında öpüştüler!

Hadid ile Malik, 2016 yılının ocak ayında müzisyenin “Pillowtalk” isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı. Yaklaşık 28 aydır birilikte olan ikili, medya tarafından örnek çift olarak gösterilerek, birçok moda dergisinin kapağını birlikte süsledi. İşte çiftin New York sokaklarında el ele göz göze yürüdükleri o anlar...

211
Ünlü çift barıştı sokak ortasında öpüştüler!

311
Ünlü çift barıştı sokak ortasında öpüştüler!

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro