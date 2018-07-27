Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu hayatını kaybetti

64 yaşındaki söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu, yaşamını yitirdi.

Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu hayatını kaybetti

64 yaşındaki söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu, yaşamını yitirdi. Murat Göğebakan'ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından pek çok bestesi okunan Bünyamin Eroğlu kimdir, neden öldü?

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Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu hayatını kaybetti

Murat Göğebakan'ın yakın dostlarından olan ve Göğebakan tarafından çok sayıda bestesi okunan, söz yazarı, besteci ve ses sanatçısı Bünyamin Eroğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cuma günü, Cuma namazına müteakip Elazığ İzzetpaşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. BÜNYAMİN EROĞLU KİMDİR? İlk bestesini 1970 yılında yapan Bünyamin Eroğlu, sahneye ilk kez Esat Kabaklı ve İlhami Yağcı ile çıktı. 30'a yakın bestesi bulunan Bünyamin Eroğlu'nun şarkıları kendisi ve pek çok ünlü şarkıcı tarafından okundu.

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Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu hayatını kaybetti

İmam Hatip Lisesi'ndeyken sesinin güzelliğiyle fark edilen Bünyamin Eroğlu, çeşitli aktivitelerde şarkılar söyleyerek dikkat çekti. Ezanı da mükemmel bir şekilde okuyan Eroğlu, Bir gün Bölge Camii'nde ezan okuyordu ve dönemin müftüsü, rahmetli Hacı Ömer Bilginoğlu o gün Teşfikiye Camii'ne gitmek için evinden çıkmış ve okunan bu ezanı duyunca yolunu değiştirip Bölge Camii'ne gelmişti. Namazdan sonra, Bünyamin'e, "Sen Bilal Habeşi misin? Beni bu yaşta çekip buralara getirdin." Diyerek takdir sözleri etmiş ve memnuniyetini dile getirmişti.

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Ünlü besteci Bünyamin Eroğlu hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, "En yakın arkadaşına kavuştu" başlıklı bir yazı kaleme alarak Bünyamin Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Murat Göğebakan'ın en çok beğenilen şarkılarından biri olan Vazgeçilmiyor'un bestesi de yine Bünyamin Eroğlu'na aitti.

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