Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizide aşk yaşamaya başlayıp, ardından hayatlarını birleştiren oyuncu Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece, bir halk plajında samimi bir şekilde görüntülendi.

Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizide aşk yaşamaya başlayıp, ardından hayatlarını birleştiren oyuncu Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece, bir halk plajında samimi bir şekilde görüntülendi. Çift, geçtiğimiz mayıs ayında oğulları Demir'i kucaklarına almıştı.

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Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, Mayıs’ta oğlu Demir’i kucağına almıştı. Çift çocukları ile ilk tatillerine çıktı. Ama minik Demir’i kızgın güneşten etkilenmesin diye dadısına emanet ettiler.



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Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

OĞULLARINA KOŞTULAR; Canan Ergüder ile Kenan Ece halk plajını tercih etti. Hiç güneşlenmeden, denize girdiler. Suda birbirleri ile sarmaş olup aşk perçinlediler. Bir süre yüzen çift, deniden çıkar çıkmaz soluğu oğulları Demir’in yanında aldı



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Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

Küçük bir de not: Kenan Ece, 1932’de Dünya Güzeli seçilen Keriman Halis Ece’nin yeğeni.

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