Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizide aşk yaşamaya başlayıp, ardından hayatlarını birleştiren oyuncu Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece, bir halk plajında samimi bir şekilde görüntülendi. Çift, geçtiğimiz mayıs ayında oğulları Demir'i kucaklarına almıştı.
Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, Mayıs’ta oğlu Demir’i kucağına almıştı. Çift çocukları ile ilk tatillerine çıktı. Ama minik Demir’i kızgın güneşten etkilenmesin diye dadısına emanet ettiler.
OĞULLARINA KOŞTULAR; Canan Ergüder ile Kenan Ece halk plajını tercih etti. Hiç güneşlenmeden, denize girdiler. Suda birbirleri ile sarmaş olup aşk perçinlediler. Bir süre yüzen çift, deniden çıkar çıkmaz soluğu oğulları Demir’in yanında aldı
Küçük bir de not: Kenan Ece, 1932’de Dünya Güzeli seçilen Keriman Halis Ece’nin yeğeni.
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