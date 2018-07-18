Ünlü aşıklar böyle yakalandı! Halk plajında romantizm

OĞULLARINA KOŞTULAR; Canan Ergüder ile Kenan Ece halk plajını tercih etti. Hiç güneşlenmeden, denize girdiler. Suda birbirleri ile sarmaş olup aşk perçinlediler. Bir süre yüzen çift, deniden çıkar çıkmaz soluğu oğulları Demir’in yanında aldı







