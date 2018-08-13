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Unkapanı ve Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak!

Unkapanı ve Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak!

İSTANBUL'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk (Unkapanı) Köprüsü, 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Unkapanı ve Yeni Galata köprülerinin saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 18:22 - Güncelleme: 13-08-2018 18:22

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bakım onarım çalışmalarından dolayı Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı) 14 Ağustos 2018 Salı günü 00.30 ile 04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, aynı zamanda Unkapanı ve Yeni Galata köprülerinin saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağı kaydedildi.

Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların 00.30-02.30 ile 03.30-04.30 saatlerinde Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayalar Haliç Köprüsü'nü kullanabileceklerdir" denildi.

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