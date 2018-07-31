Üniversiteyi kazandığı gün iş kazasında öldü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin altyapı çalışmalarını yapan müteahhit firma, sokakta kanal açıp beton boru döşeme çalışmaları yaparken, iş makinesi kepçesine zincirle 2 beton baca künkü bağlanıp havaya kaldırıldı. Bu sırada zincirden kurtulan 200 kilo ağırlığındaki bir künk, Mehmet Sıddık Baybarz isimli müteahhit firma çalışanının başına çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Baybarz'ı ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mehmet Sıddık Baybarz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.