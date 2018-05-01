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Üniversitesi bölünen öğrenci hangi okuldan diploma alacak! YÖK açıkladı

Üniversitesi bölünen öğrenci hangi okuldan diploma alacak! YÖK açıkladı

Yükseköğretim Kurulunca, yeni kurulacak üniversitelere geçen öğrencilerin, istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını alabileceği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 15:06 - Güncelleme: 01-05-2018 15:06

YÖK, yeni kurulacak üniversitelerde verilecek diplomalara ilişkin, yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ile ilgili alınacak diplomalar konusunda, "öğrencilerin girdiği üniversitenin değil mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair" gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunulduğu belirtildi.

İSTEDİKLERİ TAKDİRDE ALABİLİRLER: Yasa tasarısındaki ilgili madde ile mezuniyet belgeleri ve diplomaların, öğrenciler istediği takdirde kayıt olduğu üniversite yani halen öğrencisi olduğu üniversite adına düzenleneceği vurgulanan açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

ŞİKAYETE KONU DEĞİL

Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversite ile ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı kaydedildi.

Tasarı kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor

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  • Misafir 01 Mayıs 2018 15:41 YSK'ya ilk giden aday Dr. Doğu Perinçek oldu

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