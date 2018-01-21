Üniversitelilerin feci kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yapıp, bir yandan da durumu itfayiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Otomobilin çarptığı ikizler, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan dört kişi ise itfaiye ve 112 Acil servis ekibi tarafından güçlükle sıkıtıkları yerden çıkartıldı.