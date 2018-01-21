Üniversitelilerin feci kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Üniversitelilerin feci kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Manisa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan ikiz kardeşlere, ardından da yol kenarında istifli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait beton traverslere çarptı. Kazada 2'si yaya ikiz kardeş, 4 kişi yaşamını yitirdi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı.

118
Üniversitelilerin feci kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaza, Manisa- İzmir Karayolu Muradiye Kavşağı'nda, bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Manisa'dan İzmir'in Menemen ilçesi yönüne giden Orçun Nuray (23) yönetimindeki 45 HV 959 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki ikizler Kübra Korkmaz ve Büşra Korkmaz'a çarptı, ardından da kaldırımı aşıp, takla attı. Yol kenarında istifli bulunan TCDD'ye ait beton traverslere çarparak durabilen otomobil, alev aldı.

218
Üniversitelilerin feci kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yapıp, bir yandan da durumu itfayiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Otomobilin çarptığı ikizler, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan dört kişi ise itfaiye ve 112 Acil servis ekibi tarafından güçlükle sıkıtıkları yerden çıkartıldı.

318
Üniversitelilerin feci kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Otomobilden çıkartılan 4 kişiden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Ahsen Doğan (19) ve Aleyna Savaş'ın (19) da yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan aynı üniversitenin öğrencisi olan otomobil sürücüsü Orçun Nuray Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, arkadaşı Halil Sarı (22) ise hafif yaralı olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nuray'ın durulunun ağır olduğu bildirildi.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat