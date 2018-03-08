Üniversitelileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

KAHRAMANMARAŞ'ta, Yedikuyular Kayak Merkezinden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. İlk belirlemelere göre 15 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi eski itfaiye kavşağında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 1414 plakalı midibüs devrildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazda ilk belirlemelere göre 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYAK MERKEZİ DÖNÜŞ YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kazanın, üniversite öğrencilerinin Yedikuyular Kayak Merkezi'nden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.