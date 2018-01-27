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Üniversiteli kızlara fuhuş tuzağı! 10 günde 150 kişiye satmışlar

Üniversiteli kızlara fuhuş tuzağı! 10 günde 150 kişiye satmışlar

İstanbul'da polis biri üniversiteli 4 genç kıza silah zoruyla fuhuş yaptıran çeteyi çökertti. İlişki başına çetenin 200 lira aldığını, kendisine 20 lira verdiklerini söyleyen F. I. "Beni 10 gün içinde neredeyse 150 kişiye sattılar" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 09:34 - Güncelleme: 27-01-2018 09:34

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bahçelievler Şirinevler'de bir fuhuş çetesinin çocuk yaştaki kızlara silah zoruyla fuhuş yaptırdığı' bilgisi üzerine harekete geçti.

Çete üyelerinin müşterilerine ulaşmak için internet üzerinden ilan verdiklerini de belirleyen polis, çeteyle bu yolla irtibat kurdu. Seri numarası alınmış paralarla Şirinevler'deki adrese giden polis, çete üyeleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.

1 SAAT İÇİN 200 TL
Müşteri sandıkları sivil polislerden, kadınlarla bir saatlik ilişki için 200 lira isteyen şüpheliler, seri numaraları belirlenmiş parayı alınca suçüstü yakalandı. Fuhuş çetesi üyeleri Ömer Ç., Şeyhmuz A. ve Barış E. tutuklandı.

'FUHUŞ YAPMAM' DEYİNCE TEHDİT ETTİLER
Kurtarılan kızlardan üniversite öğrencisi Türkmenistanlı El., yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Okul tatil olunca çocuk bakıp harçlığımı çıkartmak için İstanbul'a gelmiştim. Telefonda konuştuğum bir kadın bu adrese yönlendirdi. Beni silahlı adamlar karşıladı. Bana 'Sen daha önce parayla ilişkiye girdin mi diye' sordu. Ben de ısrarla 'Hayır fuhuş yapmam' deyince silahla tehdit ettiler" dedi.

10 GÜN İÇİNDE 150 KİŞİYE SATTILAR
İlişki başına çetenin 200 lira aldığını, kendisine 20 lira verdiklerini söyleyen F. I. "Beni 10 gün içinde neredeyse 150 kişiye sattılar" diye konuştu. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı Ş.Ç. ile UgandalI R.N. ve N.A. da kurtarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ak 27 Ocak 2018 12:48 ülkede bunları kim önleyecek acaba?

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