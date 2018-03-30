Üniversiteli kızın sır ölümü: Arkasında sadece bu notu bıraktı!

İSTANBUL Esenyurt’ta bulunan lüks bir rezidansta günlük kiralanan dairede üniversite öğrencisi genç kız asılı halde ölü bulunurken, kızın yanında not bulundu. Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Üniversiteli kızın sır ölümü: Arkasında sadece bu notu bıraktı!

İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören 22 yaşındaki Burçak Helvacı, Esenyurt'ta bir sitedeki günlük kiralanan dairede asılı bulundu. Olay yerinde not bulan polis, Helvacı'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Üniversiteli kızın sır ölümü: Arkasında sadece bu notu bıraktı!

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan sitedeki dairede meydana geldi. İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim gören Burçak Helvacı, iddialara göre dün akşam sitede bulunan daireyi bir günlük kiraladı.

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Üniversiteli kızın sır ölümü: Arkasında sadece bu notu bıraktı!

Kiralama süresi dolan Helvacı'dan haber alamayan site görevlileri 9. katta bulunan daireye geldi. Kapıyı çalan ancak bir ses duyamayan görevliler durumdan şüphelenerek kapıyı kırdılar. İçeri giren görevliler genç kızın dubleks dairede merdivenlere asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

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Üniversiteli kızın sır ölümü: Arkasında sadece bu notu bıraktı!

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede Burçak Helvacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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