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Üniversiteli gençlerden büyük başarı! Gıda israfının önüne geçecek

Üniversiteli gençlerden büyük başarı! Gıda israfının önüne geçecek

AKSARAY Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Bahar Akyüz Yılmaz (24) ve Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Behlül Koç'un (24) geliştirdikleri 'Biyojel' gıda israfının önüne gececek.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 14:05 - Güncelleme: 23-10-2018 14:05

Türkiye'de 1 yılda üretilen 50 milyon ton meyve, sebze ve işlenmiş et ürününün 15 milyon tonu mikrobiyal üreme kaynaklı fireler sebebiyle israf oluyor. Erciyes Üniversitesi Teknopark'ta geçen 4 Ekim'de düzenlenen 'Benim İşim Girişim' yarışmasında geliştirdikleri 'Biyojel' projesi ile 1'inci olan 'B kare' ekibinden Behlül Koç ve Bahar Akyüz Yılmaz ise gıdaları doğal içeriğine sahip mikrofilm teknolojisi ile kaplayarak, 'Mikrobiyal' üreme kaynaklı fireleri en aza indirmeyi hedefliyor. Genç girişimciler seri üretime geçmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için gün sayıyor.EKONOMİYE 360 MİLYONLUK KATKI: Prototip olarak geliştirdikleri ürünün katma değerinin yüksek olduğunu belirten Behlül Koç, "Ürünümüz ile kilogram başına 2 ile 4 kuruş arasında maliyetle 17 milyonluk TL'lik bir ciroya ulaşabiliyoruz. Bu sayede de ülke ekonomisine 360 milyon lira katkı sağlamayı düşünüyoruz. Yarışmada da birinci olduğumuz için mutlu olduk. Emeklerimizin karşılığını aldık" diye konuştu.4 GÜNDE BOZULAN KABAK 15 GÜN KORUNDU: Protip olarak geliştirdikleri ürün sonrası, patojenlere karşı koruma, soğuk zincir kırılımından etkilenmeme ve hasat sonrası olgunlaşma sürecinde yavaşlama ve raf ömrünü uzatma ile fire kaybının önüne geçtiklerini belirten Behlül Koç;

"Mikrobiyal üremeden kaynaklanan israf daha çok hasat sonrası süreçte gerçekleşiyor. Bu sorun özellikle büyük hallerde, toptancılar ve ihracatçılar için çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla ürünümüzü büyük hallerde toplu şekilde uygulanması üzerine tasarladık. Denemelerde domatesin 47’, armudun oda sıcaklığında 40, normal şartlar altında 4 günde bozulan kabağın da yine oda sıcaklığında 15’inci güne kadar korunduğunu tespit ettik” şeklinde konuştu. Ürünün tamamen doğal içerikli olduğunu da sözlerine ekleyen Koç, "Yıkandığında tamamen temizlendiğini ve kalıntı kalsa bile tamamen doğal olduğu için toksik etki oluşturmadığını gözlemledik. Soğuk zincirlerden etkilenmiyor. Prototipi mikrofilm teknolojisi ile dünyadaki rakipleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. Ham maddesinin ekolojik maddeden yapılmış olması da ekolojik bir fayda sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak : DHA

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