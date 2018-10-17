Üniversiteli Başak görüntüleri nişanlısına izletti! Şoke eden iddia

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık ve Finans Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Başak A.'nın Hatay'da oturan annesi, dün öğle saatlerinde kızını telefonla aradı. Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan anne, Başak A.'nın kaldığı pansiyonun sahibi Ö.G.'yi telefonla arayıp, yardım istedi.

Mezarlığa gelen Ö.G., Başak A.'yı üzeri sacla kapalı bölümde boynundan iple asılı halde buldu. Başak A.'yı ipten kurtarmaya çalışan Ö.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Başak A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başak A.'nın Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan babası Ali A. ve annesi Hülya A. ile 3 Mart'ta nişanlandığı Hakan O. cenazeyi teslim almak üzere Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi morgu önünde gözyaşı döken aile, otopsinin ardından Başak A.'nın cenazesini teslim aldı. Başak A. daha sonra Burdur Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.