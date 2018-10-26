  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Üniversitede yeni bir buğday çeşidi geliştirildi kuraklığa dayanıyor

Üniversitede yeni bir buğday çeşidi geliştirildi kuraklığa dayanıyor

KARAMAN'da bir bulgur firması ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğinde başlatılan proje kapsamında, kıraç arazilerde yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı buğday çeşidi geliştirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 03:13 - Güncelleme: 26-10-2018 03:13

Türkiye'de üretilen yerli buğdayın genetik kalitesinin korunması, melezleme yöntemiyle kaliteli bulgur üretimine uygun buğday çeşitlerinin artırılması için 10 ay önce KMÜ ile bir bulgur firması arasında protokol imzalandı.

Proje ile Anadolu'da yüzlerce yıldır ekilen fakat sertifikalı olmadığı için son yıllarda ekiminden vazgeçilen birçok yerli buğday çeşidi tedarik edilerek koruma altına alındı.

Sera ortamında yılda 4-6 kez üretim yapılabilen projede, onlarca çeşit elde edildi. Bunladan en iyi örnek gelecek yıl açık arazide ekilip çoğaltılarak, 2021'de sertifikalı olarak üreticinin hizmetine sunulacak.

KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, AA muhabirine, kıraç alanlara ekilen buğdayın; soğuğa, kurağa karşı dirençli, kılçıklı yapıya sahip, orta boylu ve sağlam saplı olması gerektiğini söyledi.

Verim 253 ila 440 kilogram arasında
Proje kapsamında kıraç arazilere uygun ve verimli buğday çeşitleri üzerine araştırma yaptıklarını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Birçok buğday çeşidinde çalışmalarımız devam ediyor. 2017'de geliştirdiğimiz durum buğdayında kuru alanda verim, dekar başına ortalama 253 kilogram. Sulu alanda ise dekar başına 440 kilo verim alındı. Hedefimiz, 253 kilo olan verimi 280 kilo civarına yükseltmektir. Çalışmalar tamamlandı. Elde ettiğimiz onlarca örnekten en iyisini, uyumlusunu belirledik. Araziye ekim aşamasına geldi. Şimdi tohumu çoğaltma çalışması yapılacak."

Geliştirilen buğday türünün öncelikle İç Anadolu, Ege ve İç Batı Anadolu'nun kahverengi bozkır toprak yapısına uygun olduğunu anlatan Aydın, "Konya, Karaman, Uşak, Ankara, Afyonkarahisar ve Kayseri gibi illerimizde ekilebilecek, toprağa uyum gösterebilecek bir tohumdur." dedi.

Aydın, özellikle İç Anadolu'da buğday ve arpaya göre dekar başına 2,5 kat fazla gelir getiren mısırın yaygınlaşmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buğday ve arpa ekimindeki düşüş, saman üretimini de azalttı. Hayvancılıkta oldukça önemli bir kaba yem olan samanın fiyatının yükselmesi üreticiyi sıkıntıya sokuyor. Üzerinde çalıştığımız buğday orta boylu olup, saman boyu hayvancılıkta kullanmak için yeterli büyüklüktedir."

"Odaklandığımız ana mamul bulgurdur"
Firmanın yönetim kurulu başkanı İhsan Duru da durum buğdayının genellikle bulgur, makarna, irmik ve bazı un tiplerinde kullanıldığını aktardı.

Bulgurun, Türkiye'de sofraların temel gıdalarından olduğuna işaret eden Duru, "İtalya'da daha kaliteli makarna için ciddi Ar-Ge çalışmaları yapılmış ve başarılı olunmuştur. Ülkemizde bulgurun kalitesini artıracak ve üretimde fireyi minimize edecek bir Ar-Ge çalışması ilk defa bizler tarafından gerçekleştiriliyor. Buğday ekim alanının yüzde 33'ünü oluşturan İç Anadolu ve İç Batı Anadolu’da bu buğdayı yüzde 70 oranında yaygınlaştırabildiğimiz takdirde durum buğday üretimini 150 bin ton artırma imkanımız olacak. Sadece bunun ülkemize katkısı yıllık 165 milyon lira. Bu çalışma sayesinde bulgur sektörü kaliteli ham madde bulacak. Milli ve yerli çeşitler sektörün hizmetine sunulacak."

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Üniversitede yeni bir buğday çeşidi geliştirildi kuraklığa dayanıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro