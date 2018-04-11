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Üniversitede şok! Doçent ve yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu

Üniversitede şok! Doçent ve yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu

NEVŞEHİR'in Çardak köyünde öğretim görevlisi ile Yüksek Lisans öğrencisi ölü olarak bulundu. İddiaya göre Nevşehir'deki Çardak Köyü'nde bulunan boş araziye aracıyla gelen Doç.Dr. Sadettin Baştürk önce öğrencisini öldürdü, sonra da kendi yaşamına son verdi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 11:43 - Güncelleme: 11-04-2018 11:43

Nevşehir'in Çardak köyünde çiftçilerin hareketsiz yatan iki kişi bulduğu ve 112 ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ölenlerden birinin Öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Yılmaz olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonrasında cesetler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk

"Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.

11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.’nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz.

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Kaynak : İHA

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