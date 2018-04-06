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Üniversitede silahlı saldırı: Zanlının ilk ifadesi

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yaptığı açıklamada Volkan Bayar'ın ön ifadesinde Yasir Armağan'ın şikayeti üzerine açılan idari soruşturma yazısı eline geçince sinirlendiğini ve silahına alarak olayı işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 21:26 - Güncelleme: 06-04-2018 01:02

Türkiye, Eskişehir'de üniversitede meydana gelen saldırıyla sarsıldı. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Volkan Bayar, aynı fakültede çalışan 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Bayar'ın eşinin de dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı belirtilirken, saldırının açılan bir soruşturma nedeniyle işlendiği kaydedildi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesi’nde yaşandı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakültenin 2’nci katına çıktı, burada cebinden tabancasını çıkarıp odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu’yu vurdu. Ardından yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın’a ateş etti. Volkan Bayar ardından 3’üncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’a da art arda ateş etti. 

HAKKINDA SORUŞTURMA VARMIŞ

Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan Bayar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Volkan Bayar'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden doktora yapmak üzere üniversiteye geldiği, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma olduğu öğrenildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Volkan Bayar'ın aynı fakültede çalışan eşinin de gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRGANIN ÖN İFADELERİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın ESOGÜ’de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış.

Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan’da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan’ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş.

Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan B’nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

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