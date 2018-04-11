Üniversitede katliamda flaş gelişme! İstifa etti...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 4 öğretim üyesini silahla katlettiği saldırının ardından eleştirilerin hedefindeki isimlerden birisi olan rektör Hasan Gönen istifa etti...

Üniversitede yaklaşık 200 kişiyi "FETÖ'cü diye ihbar ettiği" iddia edilen Volkan Bayar, hakkında idari soruşturma başlatılması üzerine Eğitim Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü...

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)