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Üniversitede katliamda flaş gelişme! İstifa etti...

Üniversitede katliamda flaş gelişme! İstifa etti...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 4 öğretim üyesini katlettiği saldırının ardından eleştirilerin hedefindeki isimlerden birisi olan rektör Hasan Gönen istifa etti...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 11:26 - Güncelleme: 11-04-2018 11:36

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın 4 öğretim üyesini silahla katlettiği saldırının ardından eleştirilerin hedefindeki isimlerden birisi olan rektör Hasan Gönen istifa etti...

5 Nisan'da 4 kişinin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gönen düzenlediği basın toplantısında, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

Üniversitede yaklaşık 200 kişiyi "FETÖ'cü diye ihbar ettiği" iddia edilen Volkan Bayar, hakkında idari soruşturma başlatılması üzerine Eğitim Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü...

AYŞE ALPAY FERYAT ETMİŞTİ... Katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, 'Bırakın beni, konuşacağım' diyerek feryat etmiş ardından da "Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdi. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?. Benim eşim, Volkan'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5.5 ay hapiste yattı. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu." demişti.

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  • Hakan 11 Nisan 2018 11:51 Darısı benzer olayların yaşandığı diğer üniversitelerin rektorlerine

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