  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Üniversitede dehşet anları: Öğrenciler tahliye edildi!

KONYA'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Final sınavları nedeniyle büyük bölümü boş olan fakülte binasında o sırada bazı sınıflarda sınavda olan öğrenciler tahliye edildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 07-01-2019 19:36 - Güncelleme: 08-01-2019 00:24

KONYA'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelen Yunus D. (25), boş sınıfa girip intihar girişiminde bulundu. Polise, "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" diyen Yunus D., bir anlık dalgınlığından faydalanan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İletişim Fakültesi'nde meydana geldi. Lise mezunu olan ve üniversiteyle bağı olmayan Yunus D., iddiaya göre elinde pompalı tüfekle kampüse gelip, önce yakınlardaki alışveriş merkezine ardından da İletişim Fakültesi'ne girdi. Boş sınıfa geçen Yunus D., tüfeği çenesine dayayıp, sevgilisini görmek istediğini söyledi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri polise haber verdi. Başta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi üniversiteye sevk edildi. Final sınavları nedeniyle büyük bölümü boş olan fakülte binasında o sırada bazı sınıflarda sınavda olan öğrenciler tahliye edildi.

İsmini açıklamadığı sevgilisinin Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ileri süren Yunus D.'nin polise, "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" dediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 saat Yunus D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Yunus D., bir anlık dalgınlık sonucu polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Yunus D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Tüfeğin içerisinde 5 dolu fişeğin olduğu belirlendi. Yunus D. polise daha önce de Ankara'da intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Polis, Yunus D.'nin, platonik aşık olabileceği üzerinde dururken, sevgilisi olduğu ileri sürdüğü öğrencinin kim olduğunu belirlemek için de çalışma başlattı. Binadan tahliye edilen öğrenciler de tekrar fakülteye girdi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Üniversitede dehşet anları: Öğrenciler tahliye edildi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2019 00:24 Nihayet ilk 500 sıralamasındaki üniversitelere girdik tabiki negatif anlamda emegi gecenlere tesekkürler Her ile hatta her ilceye ünversite acalım nemli olan nitelik (kalite) degil nicelik (sayı)

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro