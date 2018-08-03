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Üniversite tercihini doğru yapmak için flaş öneriler...

Üniversite tercihini doğru yapmak için flaş öneriler...

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayı öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla doğru tercih yapabilmek için kolları sıvadı. Uzmanlar doğru tercih için üniversite adaylarına can alıcı tüyolar verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 12:57 - Güncelleme: 03-08-2018 14:31

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Çözüm Merkezi'nden Yeşim Alakurt, üniversite tercihi yapmaya hazırlananlara, doğru tercih yapılması için yapmaları gerekenleri tek tek anlattı. İşte doğru tercih için yapılması gerekenler:

- Öncelikle YTY ve YKS puanlarımızı değil başarı sıramızı baz alarak tercihlerimizi oluşturmalıyız.

- Tercihlerimizi belirlemeden önce sıralamamızda yakın üst ve alt sınır puan-sıralama aralığı oluşturmalıyız.

- Bölüm tercihleri yapılırken hangi bölümü yazacaksak o bölümün puan türünü baz almalıyız.

- Tercih sıralamamız oluşturulurken ilk 3 -5 tercihimizde Devlet Üniversitelerinin yanı sıra Vakıf Üniversitelerinin özel bursluluk olanakları bulunmaktadır. Tercih yaparken istediğimiz bölümlerin Vakıf Üniversitelerindeki bursluluk durumlarını da incelemekte fayda olacaktır.

- Son tercihlere geldiğimizde derecemizin altındaki yerleri tercih etmelisiniz. Olası sıralama yükselmesinde açıkta kalmamanız açısında önemlidir.

- Bölüm sıralamalarımızı gerçekleştirirken daha çok istediklerimizi üst sıralarda tercih etmeliyiz. Minimum puan başarı sıralaması gibi önceliklerden ötürü daha az istediğimiz bir bölümü öne almayınız.

"UZMAN GÖRÜŞÜ ALMADAN TERCİH YAPMAYIN"

Alakurt şöyle devam etti: "Geleceğimizi etkileyecek bu önemli kararda hata yapmamak herkes için önemlidir. Bu süreçte adaylar kadar aileler de kaygılıdır. Adaylar seçimlerini belirlerken sadece üniversitede okumak için tercih yapmamalıdırlar. Kendileri için en doğru mesleği seçebilmeleri gerekir. Mutlu olacağı mesleği belirlemede aday tek başına karar vermesi çok zorlaşıyor. Bu karar aşamasında aileler kadar rehber öğretmen desteği de önemlidir. Bu süreçte aileler çocuklarının yanında olmalı, fakat çocuklarına ileride iş fırsatı daha fazla olan alanlara yönelmeleri için çok fazla baskı yapmamalı, onların başarılı olacağı alanlara yönlendirmede destek sağlamalıdırlar. Adaylar seçim aşamasında önce kendi isteklerine göre bir tercih listesi oluşturmalı, sonrasında aileleriyle birlikte uzman rehber öğretmenlerinden tercih önerileri ile listesini belirlemelidir. Tercih listesi oluştururken ÖSYM’nin internet adresinden yazacakları bölümler için detaylı bilgiler edinmeyi unutmasınlar. Unutmayınız ki yanlış bir tercih dönüşü olmayan ve sizi mutsuz edecek bir mesleğe yönlendirebilir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ÖSYM SEN KAFAYI YEMISSIN YA DA GENCLERE YEDIRTECEKSIN 03 Ağustos 2018 13:10 iyi de puan türüne göre ögrenci alan bölümlerin kilavuzu henüz daha yayinlanmadi ki. ösym ne yapmaya calisiyor anlamis degiliz yani. ögrencilere resmen cehennem azabi cektiriyorlar. insallah kendi cocuklarida böyle sikinti icierisine düser. onlarda biliyor kendi cocuklari torpilli olacak nasil olsa. yazik bu milletin evladina ya. kardesim su puan esasina dayali yerlestirme kilavuzlarini biran önce cikartinsana. basari puanina göre tercih mi yapilir ya!!!

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