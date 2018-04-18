Üniversite sınavı ne zaman 2018 YKS için yeni tarih-MEB takvimi

Üniversite sınavı ertelendi m, 2018 YKS ne zaman yapılacak, yeni sınav tarihleri ne sorularının yanıtı haberimizde. MEB sınav takvimine göre normal şartlarda 24-25 Haziran'da yapılması planlanan üniversite sınavları YKS oturumları 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimden dolayı ileri bir tarihe ertelendi. YÖK yaptığı son dakika açıklama ile yeni üniversite sınavı giriş tarihini açıkladı. YKS bu sene iki oturum şeklinde 30 Haziran cumartesi günü ve 1 Temmuz Pazar günü yapılacak.

YÖK YKS sınavının tarihini değiştirdi. YKS sınavı 23-24 Haziran'dan 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ: Açıklanan tarihten sonra ÖSYM acil koduyla toplantıya geçti. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin girdiği üniversite sınavının tarihinin erken seçim nedeniyle değiştirildi. Sınavlar 30 Haziran 2018 ve 1 Temmuz 2018 tarihine alındı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAKTI: Normal sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmişti fakat bu tarih erken seçimden dolayı ertelendi. 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı...

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ: Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

Türkiye erken seçime gidiyor. Son dakika kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Seçim beklenenden de erken olacak. 26 Ağustos'ta erken seçim yapılacak diye beklerken 24 Haziran 2018 tarihi seçim için duyuruldu.

24 HAZİRAN BAYRAM'DAN HEMEN SONRASI: Yeni seçim tarihi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraki haftaya denk geliyor. Ramazan Bayramı 15 Haziran cuma günü başlıyor ve 17 Haziran Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı'ndan tam bir hafta sonra 24 Haziran günü Türkiye erken seçime gidecek... Devlet bahçeli ise Kurban Bayramı tatilinin olduğu hafta erken seçim yapılmasını önermişti.

24 HAZİRAN 2018'DE ERKEN SEÇİMİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" açıklaması ile yeni tarihi duyurdu.