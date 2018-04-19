Üniversite sınavı ne zaman 2018 ÖSYM yeni sınav takvimi

Üniversite sınav tarihleri 2018 ÖSYM yeni sınav takvimi haberimizde. Bugün üniversite sınavına girmek için gün sayan öğrencilerin kafası iyice karıştı. Kendili 24 ve 25 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavlarına odaklayan binlerce öğrenci için yeni açıklama YÖK'ten geldi. 2018 yılında YKS sınavları bir hafta ileriye alındı ve yeni sınav tarihleri 31 Haziran-1 Temmuz olarak belirlendi. Peki neden YKS sınav tarihleri değişti? Türkiye Erdoğan'ın kararı ile 24 Haziran'da genel seçimler için sandık başına gidecek. Dolayısıyla üniversite sınav giriş tarihleri 1 hafta sonraya alındı.

Bu karara çok sevinen öğrenciler olduğu gibi isyan eden öğrenciler de oldu. Sınav stresinden bir an önce kurtulmak isteyen öğrenciler üzüldü, YKS'ye çalışmak için 1 hafta zamanı olduğunu öğrenenler ise sevindi. Hiç süphesiz bu karar en çok tatil planı yapan öğrencileri etkiledi. Birçok öğrenci sınavların ardından çıkacağı tatil yerini ayarlamış ve rezervasyonunu yaptırmıştı.

YKS, Üniversite sınavı, 23 Haziran – 24 Haziran tarihlerinde yapılacaktı, 23 Haziran’da TYT, 24 Haziran’da AYT sınavı gerçekleşecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ‘erken seçim’ görüşmesinden sonra, erken seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıkladı. AYT sınavının o gün yapılmasından ötürü YÖK, sınav takvimin değiştiğini açıkladı.

GÜNCELLENEN ÖSYM SINAV TAKVİMİ: 30 Haziran 2018 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 30 Haziran 2018 tarihinde saat 10:15’te yapılacak. Sınav süresi 135 dakika. Alan Yeterlilik Testi (AYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde 10:15’te yapılacak. Sınav süresi: 180 dakika. Yabancı Dil Testi (YDT), 1 Temmuz 2018 tarihinde 15:45’te yapılacak. Sınav süresi 120 dakika olarak önceden açıklandı.

SINAVA TOPLAM KAÇ KİŞİ GİRECEK: Haziran'da yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 381 bin 590 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 664 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131 bin 448 aday sınav girmesi bekleniyor.

TEKRARDAN YKS BAŞVURULARI YAPILACAK MI: Sınav tarihleri değiştiğinden ötürü sosyal medyada YKS başvuruları tekrardan alınacak mı sorusu sorulmaya başlandı. ÖSYM, en son başvuruyu 4 Nisan 2018 tarihinde yaptı. Başvurular tekrardan yapılmayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK: Sınav tarihleri değiştiğinden ötürü, sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih de değişti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınavlardan 10 gün önce, belgeyi resmi web sitesinde yayınlıyor. Buna göre 20 Haziran 2018 tarihinde belgelerin yayınlanması bekleniliyor.