Üniversite sınavı iptal mi erken seçim tarihine denk geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı 'Erken seçim' çıkışından sonra sonra görüştü. Görüşmenin ardından 24 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için açıkladığı 24 Haziran 2019 tarihinde ise YKS yapılacak. YKS 2019 ertelenecek mi ertelendi mi? İşte detaylar

ÜNİVERSİTE SINAVI GÜNÜ... Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasıyla "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" açıklaması yaptı. Türkiye erken seçime kilitlenirken, seçim tarihi olarak açıklanan gün yüzbinlerce öğrenci için kritik öneme sahip... Bu durumda sınavların ertelenmesi gündeme gelebilir...

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN BİR HAFTA SONRA SEÇİM... Yeni seçim tarihi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraya denk geliyor. Ramazan Bayramı 14 Haziran Perşembe günü başlıyor ve 17 Haziran Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı'ndan tam bir hafta sonra 24 Haziran günü Türkiye erken seçime gidecek... Devlet bahçeli ise Kurban Bayramı tatilinin olduğu hafta erken seçim yapılmasını önermişti.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?.. Erken seçim tarihi olarak 23-24 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan üniversiteye giriş sınavı YKS'nin tarihinin değiştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Üniversiteye giriş sınavının, seçimlerden sonraya ertelenmesi bekleniyor... Çünkü üniversite sınavlarının yapılacağı okullarda o gün seçim sandıkları kurulmuş olacak...