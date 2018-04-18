  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVBu alışveriş festivalini kaçırmayın
eposta yazdır zoom+ zoom-

Üniversite sınavı iptal mi erken seçim tarihine denk geldi

Üniversite sınavı iptal mi erken seçim tarihine denk geldi

Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacağını açıkladı. 24 Haziran'da üniversiteye giriş sınavı YKS var... 2019 seçimleri yüzünden YKS 2019 ertelendi mi işte detaylar.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:27 - Güncelleme: 18-04-2018 16:27

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı 'Erken seçim' çıkışından sonra sonra görüştü. Görüşmenin ardından 24 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim için açıkladığı 24 Haziran 2019 tarihinde ise YKS yapılacak. YKS 2019 ertelenecek mi ertelendi mi? İşte detaylar

ÜNİVERSİTE SINAVI GÜNÜ... Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasıyla "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" açıklaması yaptı. Türkiye erken seçime kilitlenirken, seçim tarihi olarak açıklanan gün yüzbinlerce öğrenci için kritik öneme sahip...  Bu durumda sınavların ertelenmesi gündeme gelebilir...

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN BİR HAFTA SONRA SEÇİM... Yeni seçim tarihi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraya denk geliyor. Ramazan Bayramı 14 Haziran Perşembe günü başlıyor ve 17 Haziran Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı'ndan tam bir hafta sonra 24 Haziran günü Türkiye erken seçime gidecek... Devlet bahçeli ise Kurban Bayramı tatilinin olduğu hafta erken seçim yapılmasını önermişti.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?.. Erken seçim tarihi olarak 23-24 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan üniversiteye giriş sınavı YKS'nin tarihinin değiştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Üniversiteye giriş sınavının, seçimlerden sonraya ertelenmesi bekleniyor... Çünkü üniversite sınavlarının yapılacağı okullarda o gün seçim sandıkları kurulmuş olacak...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Üniversite sınavı iptal mi erken seçim tarihine denk geldi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 16:37 Seçim için belirledikleri 24 Haziran tarihinde Üniversite sınavları var. Koltuk hırsları çocuklarımızı ve gençlerimizi bile harcamaktan alıkoymuyor bunları. Yazıklar olsun! Bir kadından ne kadar da korkuyorlar! Korku dağları devirir de bu kadarı da fazla.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro