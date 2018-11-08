Üniversite öğretim üyesi Kur'an'la alay ettiği için açığa alındı

Adnan Menderes Üniversitesi''de araştırma görevlisi olan C.G.'nin sosyal medya hesabından Kuran ayetleriyle ilgili alaycı paylaşım yaptığı iddia edildi.

Paylaşımı gördüğünü öne süren Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, araştırma görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. İdari soruşturma sonucu C.G. açığa alındı.

Araştırma görevlisi hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Rektör Bircan, söz konusu paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim ayetleriyle dalga geçtiği, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunduğu belirlenmiştir."