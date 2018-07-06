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Üniversite öğrencilerine eskort operasyonu

Üniversite öğrencilerine eskort operasyonu

Denizli'de eskort sitesiyle ilgili operasyonda 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 21:25 - Güncelleme: 06-07-2018 21:25

Denizli'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10'u kadın 26 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurdukları eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10'U KADIN 26 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10'u kadın 26 kişi yakalandı.

Eskort sitelerindeki cep telefonunu arayan kişilerden bankaya para yatırmalarını istedikleri öne sürülen 26 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhuş yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan Adliyeye sevk edildi.

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