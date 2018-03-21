Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Avustralya’da New South Wales Üniversitesi’nde güpegündüz çekilen görüntüler, sosyal medyayı salladı. Cinsel ilişkiye giren iki kişiyi, diğer öğrenciler telefonla kaydetti. Videoyu çekenler gülüp eğlenirken, cinsel ilişkiye giren çiftin istifini bozmadan eylemine devam ettiği görüldü.

Çiftin öğrenci olup olmadığı henüz bilinmiyor. Liveleak’te paylaşılan videoyu, 24 saatte binlerce kişi izledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler için New South Wales Üniversitesi’nin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.