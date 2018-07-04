UNICEF: '400 bin Yemenli çocuk ölüm tehlikesi altında'

UNICEF'in Yemen'deki Direktörü Henrietta Faure, akut beslenme yetersizliği nedeniyle 400 bin çocuğun ölümle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Faure, yaklaşık 11 milyon kişinin gıda, sağlık, su, eğitim ve temizliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, “Aden kentinde bir kız çocuğu bana yaşadığı hayali hakkında çizdiği bir resmi verdi. Resimde çocuk güneşli bir günde, güzel bir parkta çocuk oturuyordu” dedi. Faure, “Su şebekeleri, su tankları ve ağları üzerindeki Arap koalisyonun beş kere bombalamasının yüzünden yıkıldı. Bu, 900 binden fazla Yemen vatandaşını etkilemiştir” ifadesini kullandı.  “Yemenlilere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” diyen Faure, 3 yıldan fazla süren bu çatışmanın acil bir siyasi çözüme ulaşması gerektiğini vurguladı.

  • Güncel 04 Temmuz 2018 15:18
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