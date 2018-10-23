Ünal Silver kimdir kaç yaşında Diriliş'teki yeni rolü olay!

Ünal Silver kimdir, kaç yaşında ve Diriliş dizisinde hangi karakteri oynayacak, rolü ne soruları merak konusu oldu. Kasım ayının ilk haftası yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan diziye yeni oyuncular transfer oldu, bunlardan biri de usta oyuncu Ünal Silver oldu. Ünal Silver Diriliş Ertuğrul dizisinde Umur Bey karakterine hayat verecek. Son haberi sosyal medya hesabından duyuran Ünal Silver, dizi hakkında ipuçları da verdi.

ÜNAL SİLVER KİMDİR: Diriliş Ertuğrul’da Umur Bey karakterine hayat verecek olan Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.