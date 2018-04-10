Ünal Aysal da yapılandırma istedi

Bloomberg International'da yer alan habere göre, 2010’da 14 yıl vade ile alınan 700 milyon dolarlık kredinin geri ödemelerinde, dolar kurunun yükselişi ve elektrik fiyatlarının bu sürede 0,04 dolar kilowatt saatle yarıya inmesi nedeniyle zorluk yaşanıyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre kredide vadelerin uzatılması talep edilecek.

Yeni Elektrik’in sahipleri Unit Investment NV ve Ansaldo Energia, 700 milyon dolarlık kredinin ana para ve faiz ödemelerini gerçekleştirmek için 2017’de Nomura’dan 120 milyon dolarlık bir kredi almıştı. Yeni Elektrik’te Unit yüzde 60, Ansaldo Energia yüzde 40 hisseye sahip.

Yeni Elektrik’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket 700 milyon dolarlık krediyi Garanti, Yapı Kredi, Vakıfbank ve İş Bankası’ndan almıştı.

Yeni Elektrik, Kocaeli Dilovası’nda 865 MW kurulu güce sahip olan doğal gaz çevrim santraline sahip.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre Unit Investment’in Doğan Holding ve Doğuş Holding ile ortak olduğu Boyabat Hidroelektrik Santali’nin 750 milyon dolarlık 2020 vadeli kredisinin refinansmanı konusunda bankalarla yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı.

Unit Investment’ın sahibi ve Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal, Forbes 2018 listesine göre 925 milyon dolar net servete sahip. Unit Investment ve Ansaldo konuya ilişkin yorum yapmadı.