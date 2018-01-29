Umut Kurt kimdir? Oyuncu Ekin Türkmen ile aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Umut Kurt, önceki akşam meslektaşı Ekin Türkmen ile Asmalımescit'te eğlenirken görüntülendi. Daha önce de Etiler'de bir mekanda Eser Yenenler'in gösterisini birlikte izleyen çiftin aşkı böylece tescillenmiş oldu. Peki Umut Kurt kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Umut Kurt'a dair merak edilenler...

UMUT KURT KİMDİR? Umut Kurt, 17 Nisan 1981 tarihinde Erzincan’da Cemal-Sevim Kurt çiftinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. 40 günlük bebekken ailesi İstanbul, Kartal’a taşınmıştır. Can ve Aylin adında kardeşleri vardır. Tiyatroya amatör olarak 1997 yılında başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun oldu.



İlk kez sahneye 17 yaşındayken 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde "Kadınlara Özgürlük" adlı tiyatro oyunu ile çıktı. Oyunculuğu kadar bağlama çalmada ve türkü söylemede de başarılı olan Umut Kurt, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı.

Umut Kurt,2006 – 2013 yılları arasında oyuncu Ezgi Mola ile birlikte oldu.

Umut Kurt, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynadı.

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