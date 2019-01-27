Umut kaç nereli kaç yaşında O Ses Türkiye 2019 Beyaz'ın favorisi

O Ses Türkiye 2019 finale kimler kaldı sorusu netleşti. 2019 O Ses Türkiye final sahnesine çıkacak isimlerinden biri de Beyaz'ın takımından genç yetenek Umut Kaç oldu. Peki Umut Kaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.

Beyaz final sahnesine en çok yarışmacı taşıyan yarışmacı oldu. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Beyaz'ın takımından 3 yarışmacısı yarışacak. Büyülü sesi ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Umut Kaç finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Gülce Kahtalı...

Umut Kaç aslen Tunceli doğumlu. Umut Kaç daha ilk elemede sesiyle adeta herkesi büyülemişti. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran yarışmacı, jüriden büyük övgü almış ve Beyaz'ın takımında yer almıştı.

Umut Kaç, 'Allı Turnam' Türküsünü seslendirdi. Türküye başlar başlamaz Beyazıt Öztürk butona basarak döndü. Ardından Hadise ve Murat Boz da bu güzel sese kayıtsız kalamadılar. Jüri üyelerinin isteği üzerine Umut Kaç, 'Allı Turnam' türküsünü ikinci kez seslendirdirmişti.

SEN TÜRKÜ SÖYLE, YANINDA OTURUR AĞLARIM: Genç yarışmacının sesine hayran kalan Beyazıt Öztürk "Sen türkü söyle, yanında oturur ağlarım" demişti.

O SES TÜRKİYE NASIL OY KULLANILIR: O Ses Türkiye'de desteklediğiniz finaliste oy atmak için yarışmacının adını 1890'a SMS atabilir ya da TV8 Yan Ekran uygulamasıyla destek olabilirsiniz O Ses Türkiye de gönderdiğiniz her oy için 2,69 TL ücret ödersiniz.

O SES TÜRKİYE NASIL OY KULLANILIR: O Ses Türkiye'de desteklediğiniz finaliste oy atmak için yarışmacının adını 1890'a SMS atabilir ya da TV8 Yan Ekran uygulamasıyla destek olabilirsiniz O Ses Türkiye de gönderdiğiniz her oy için 2,69 TL ücret ödersiniz.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR: Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Kısaca Beyaz olarak bilinmektedir. Babasının polis olması sebebiyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu’nun farklı illerinde bitirdi. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Beyazıt Öztürk, üniversite eğitimini devam ettirirken, bir yandan da radyo programcılığıyla ilgilenmeye başladı.

Özel televizyon kanallarının ve radyoların sayısının hızla arttığı bir dönemde, ev arkadaşıyla birlikte Eskişehir radyolarında çalışmaya başladı. Ancak “r” harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk isteği reddedildi ve sadece program hazırlamakla yetindi. Yine de kuralları aşarak sesini dinleyicilere ulaştıran Beyazıt Öztürk, farklı ve esprili tarzıyla beğeni topladı.

Sonrasında, ev arkadaşının kurduğu “Genç Radyo”da program sunmaya devam etti ve arkadaşlarıyla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan “Gına”yı çıkarmaya başladı. “Beyaz” takma adını ilk defa bu dergi için çizdiği karikatürlerin altında kullandı. Eskişehir’de geçirdiği bu dönemde, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Beyazıt Öztürk, son olarak da bir karma seramik sergisine katıldı.

Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı için Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün adının ülke çapında bilinir hale gelmesinin nedeni olan asıl program, günümüzde de halen yayınlanmakta olan "Beyaz Show"dur. İlk olarak 1996 yılında Kanal D'de yayınlandıktan sonra 2000-2002 tarihleri arasında yoluna Star TV'de ekranlara gelen program, 2003 ilkbaharınnda eski kanalına döndü 16. yılını dolduran programını sunmaya devam eden Beyaz, programının bünyesinde YouTube eşdeğeri bir internet sitesi olan "pikniktube.com"u da yönetiyor.

1997'de yapımcılığını Atıf Yılmaz'ın üstlendiği, Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı "Nihavend Mucize" adlı filmde oynayarak, sinema sektöründe de yer almaya başladı. 2005 yılında, "O Şimdi Mahkum" adlı filmdeki rolünün ardından, yine aynı yıl, Haluk Bilginer'le birlikte başrollerini oynadığı "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminde, oyunculuk yeteneğini tam olarak sergileme fırsatı buldu.

Bu filmdeki performansıyla, 2006'da Sadri Alışık adına düzenlenen sinema ödüllerinde, "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödüle layık görüldü. Kanal D'de 2002'de yayınlanan Biz Size Aşık Olduk adlı dizide Cem rolüyle ve 2004'te yayınlanan Karım ve Annem dizisinde Levent rolüyle ekranlarda karşımıza çıktı. 2005 yılında Candan Erçetin ile beraber Yıldızların Altında müzikal tiyatrosununun başrolde yer aldı.Televizyon çalışmalarının yanı sıra 1999 yılında "Beyaz Türküler" adlı bir de türkü albümü çıkardı. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamasının yanında, Aktüel dergisinde, "Kardan Adam" adını verdiği köşe yazıları yazmıştır.

Üniversite yıllarında heves ettiği radyo programı sunuculuğundan, modern kültürün yeni eğlence stillerinden biri haline gelen stand-up'çılığa ve oradan televizyon ekranlarına sıçrayan ilginç bir kariyere sahip olan Beyazıt Öztürk; ironik bir biçimde "r" harfini telaffuz edememesine rağmen program sunuculuğu yapmış ve beklenilenin aksine oldukça büyük ilgi görmüştür. Eğlence ve komedi unsurlarına ağırlıklı olarak yer verdiği talk-show'unu yıllardır devam ettirmekte ve popüler kültürün bir parçası olmasına rağmen, değişmeyen çizgisiyle Türk halkından büyük beğeni toplamaktadır. Sahne ve televizyon yaşamının başlangıcından beri adının kısaltılmış hâli "Beyaz"ı kullanmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir.