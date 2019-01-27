Umut Kaç kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.
Beyaz final sahnesine en çok yarışmacı taşıyan yarışmacı oldu. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Beyaz'ın takımından 3 yarışmacısı yarışacak. Büyülü sesi ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Umut Kaç finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Gülce Kahtalı...
Umut Kaç, 'Allı Turnam' Türküsünü seslendirdi. Türküye başlar başlamaz Beyazıt Öztürk butona basarak döndü. Ardından Hadise ve Murat Boz da bu güzel sese kayıtsız kalamadılar. Jüri üyelerinin isteği üzerine Umut Kaç, 'Allı Turnam' türküsünü ikinci kez seslendirdirmişti.
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