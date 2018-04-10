Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi!

İşte, TRT İstanbul Radyosu’nun en güzel seslerinden, Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Umut Akyürek, bu şikâyetlerini kimselere belli etmeden 5 aydır şarkı söylüyor. Boş yere diş tedavisi gören ve daha sonra doktor doktor gezen ve çok sayıda ilaç kullanan Umut, sinüzit tedavisi de gördü. Zaten uzmanlar, 'Hastalık çok sık görülmemesi nedeniyle, genellikle diş hekimleri ve diğer hekimler tarafından atlanmakta ve teşhis genellikle nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanlarınca konulmaktadır' diyor.