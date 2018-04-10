Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi!

Yaklaşık 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konuldu.

Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi!

Yaklaşık 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konuldu. Kötü haberi sanat dünyasında adı felaket tellalına çıkan ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinden verdi.

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Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi!

Ses sanatçısı Onur Akay'ın, kendi adını taşıyan internet sitesinde yer alan yazısı şöyle:
"Değerli sanatçı dostum Umut Akyürek, 5 aydır yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çekiyordu ve kullandığı ilaçlar ise hiç fayda etmiyordu. Aniden yanağınıza çok şiddetli bir şimşek çakıyor, ağrıdan gözleriniz kararıyor, içiniz çekiliyor. Konuşmaya korkuyor, hatta yemek bile yiyemiyorsunuz. Yüzünüzü yıkadığınızda ve yüzünüz rüzgâra maruz kaldığında sızlıyor ve aylardır evden dışarı çıkamıyorsunuz.

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Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi!

İşte, TRT İstanbul Radyosu’nun en güzel seslerinden, Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Umut Akyürek, bu şikâyetlerini kimselere belli etmeden 5 aydır şarkı söylüyor. Boş yere diş tedavisi gören ve daha sonra doktor doktor gezen ve çok sayıda ilaç kullanan Umut, sinüzit tedavisi de gördü. Zaten uzmanlar, 'Hastalık çok sık görülmemesi nedeniyle, genellikle diş hekimleri ve diğer hekimler tarafından atlanmakta ve teşhis genellikle nöroloji ya da beyin cerrahi uzmanlarınca konulmaktadır' diyor.

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Umut Akyürek'e delirten hastalık teşhisi!

Tahammül edilemeyen bu hastalıkla 5 aydır mücadele eden, ağrılar yüzünden hayata küstüğünü söyleyen Umut Akyürek’e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konuldu.

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