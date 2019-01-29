Umre'ye giderken 3.6 kilo altınla yakalanmıştı! Sami Boydak'ın ifadesi bomba

Sami Boydak, 19 Ocak 2019 tarihinde Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yanında eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a giderken gözaltına alındığında yanında 3.6 kilogram altın vardı. Kayseri'de, FETÖ'ye yönelik davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Sami Boydak etkin pişmanlıktan yararlandı ve adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Altınları ne yapacaktı?

Sami Boydak, sattığı otomobillerinin parasıyla altın aldığını, bu altınları Arabistan'daki kira masraflarını ödemek ve fakirlere zekat vermek üzere yanında götürdüğünü iddia etti. Boydak, Suudi Arabistan'da eşiyle oturma izinleri olduğunu 3 katlı bir evi kiraladıklarını anlattı.





Arabalarını satıp almış

Altınları araçlarını satarak aldığını belirten Sami Boydak, Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre şu savunmayı yaptı:

-"Söz konusu altınları kendi tasarruflarımla yaklaşık 5-6 yıldır biriktiriyorum. Bunların bir kısmını kendime ait Maserati aracımı ve eşime ait Porsche aracı sattığımda, kızımın doğumu ve yaş gününde gelen altınlar ile birlikte işyerime ait kaancımdan elde ettiğim tasarruflarımı altın olarak değerlendirdim".

Ne kadar altın çıkmıştı?

Boydak'ın Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 graemse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunmuştu.