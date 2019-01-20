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Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak, adliyede

Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanan Sami Boydak, adliyede

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılandığı davada örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek isterken 3 kilo 600 gram altınla yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 13:33 - Güncelleme: 20-01-2019 13:33

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuksuz yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Sami Boydak, eşiyle birlikte, umreye gitmek için Erkilet Havalimanı'na geldi. Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu.

Sami Boydak, 5549 sayılı 'suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet' suçundan dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, gazetecilerin, "O kadar altını ne yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı. Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2019 13:38 Altınları çalmış olsaydı suç olmayacaktı.!

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