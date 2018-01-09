Umre'de FETÖ'nün darbe toplantısı! İçlerinden biri bomba

Kripto FETÖ imamlarının bir umre seyahatinde yaptıkları gizli darbe toplantıyla ilgili çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Emniyet kaynaklarına göre örgütün ByLock'çu üst düzey imamları Muharrem Aşıcı ve İsa İmanlı, Mayıs 2015'te Kütahya'da bir FETÖ'cü firma üzerinden alınan biletlerle 30 kişilik bir ekiple umre seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatte imamlar FETÖ'nün devlete karşı yürüteceği faaliyetlerin değerlendirildiği gizli bir toplantı yaptı.

BOMBA İSİM FİDEL OKAN!

Seyahate kendisini FETÖ karşıtıymış gibi gösteren avukat Fidel Okan da vardı. Fidel Okan dışında bu seyahate katılanların neredeyse tümü şu an ya FETÖ'den tutuklu ya da firari. Gizli seyahat Kütahya'da alınan biletlerin PNR koduyla ilgili yapılan araştırmayla ortaya çıktı. RLR2RA rezervasyon uçuş numarası 30 Kripto FETÖ'cü 1 Mayıs 2015-8 Mayıs 2015 gidiş dönüş bilet almış.

Örgütün avukatlar imamlarından biri olduğu belirlenen Malatya doğumlu Muharrem Aşıcı tüm biletleri, dikkat çekmesin diye Kütahya merkezli Elçi Tur Turizm Seyahat ve Yatırım Hizmetleri Limited Şirketi tarafından satın alındı. Elçi Turizm, Ankara merkezli ve Fetö bağlantılı Hece Seyahat Turizm Sanayi Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi ile ilişkili. Adana doğumlu avukatlar imamı İsa İmanlı ise Ankara'daki Gonca Özel Eğitim Öğretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin çalışanı. Ayrıca Konya'daki Ereğli Sabah Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin çalışanı.

Kaynak : Sabah Gazetesi