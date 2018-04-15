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Umre dolandırıcılarını serbest kaldı

Umre dolandırıcılarını serbest kaldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 68 kişiyi umreye götüreceklerini söyleyerek dolandıran 4 firma temsilcisi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 22:36 - Güncelleme: 15-04-2018 22:36

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan firmanın 4 temsilcisi, çıkarıldıkları mahkemede para iadesi yapacaklarını taahhüt edince serbest bırakıldı.

Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Elbistan’daki acentesiyle anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirilmişlerdi. Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden umreciler, Şanlıurfa’da biten yolculuklarının ardından otobüslerle geldikleri memleketlerinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuşlardı.

4 FİRMA TEMSİLCİSİNE GÖZALTI

Yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında umre firmasının yetkililerinden İ.K. ile M.Ç.K. Kayseri’de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan’da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Firma yetkilileri ve acente temsilcilerinin, çıkarıldıkları mahkemede umreye gitmek isteyenlerin seyahat işlemlerini hafta içinde yeniden yapacaklarını, para iadesi isteyenlere de ödemelerinin yapılacağını taahhüt ettiği öğrenildi. Söz konusu firmanın Kayseri’de gözaltına alınan 2 yetkilisine adli kontrol şartı uygulanırken; Elbistan’da gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı.

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