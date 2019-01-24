Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye kupa darbesi!

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elendi. 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini Kadıköy'de ağırlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto 1. Lig ekibine 1-0 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Müsabaka boyunca etkili pozisyonlar üretemeyen sarı-lacivertli ekipte Cezayirli futbolcu Islam Slimani net pozisyonlardan yararlanamadı. Müsabakanın 68. dakikasında Skrtel’in VAR kararı ile kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan sarı-lacivertli ekip maçın geri kalan dakikalarında pek bir varlık gösteremedi. Konuk takım 89. dakikada Leandrinho'nun golüyle maçı 1-0 önde tamamladı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri aldığı bu skorla Türkiye Kupası’na veda etmiş oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

18'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Valbuena ortaladı. Ön direkte Neustadter'in kafa vuruşunda top auta gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişe Fenerbahçe atağında Valbuea'nın arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Şener'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

29'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Ümraniyespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Slimani'nın kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

43'üncü dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı kornerde Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Skrtel'in önüne düştü. Slovak yıldızın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

51'inci dakikada Volkan mutla gole izin vermedi. Sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Recep Aydın'ın ortasında Atabey'in röveşatasını Volkan Demirel çizgiden çıkardı.

52'nci dakikada Ümraniyespor bir gol fırsatından daha yararlanamadı. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Yasin'in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere çeldi.

66'ncı dakikada Martin Skrtel, Atabey Çiçek'e yaptığı sert hareket sonrasında sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrasında uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Tokat, Skrtel'i kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

84'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar ortaladı. Arka direkte müsait durumdaki Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

89'uncu dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Leandrinho'nun şutunda top kaleci Volkan'ın sağından filelere gitti: 0-1.

FENERBAHÇE: 0 - 1 :ÜMRANİYESPOR

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

FENERBAHÇE: Volkan - Şener (Dk. 80 Soldado), Skrtel Nuestadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Beniza, Valbuena, Ayew (Dk. 69 Sadık), Slimani, Frey (Dk. 28 Dirar)

ÜMRANİYESPOR: Burak - Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir Subaşı, Recep Aydın (Dk. 80 Bahadır), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 66 Leandrinho), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 61 Muhammed)

GOLLER: Dk. 89 Leandrinho (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Atabey, Yasir, Timur (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Skrtel (Fenerbahçe)

  • Spor 24 Ocak 2019 23:19
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